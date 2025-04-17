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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية وسط سائقي موقف الجلاء بطنطا ويؤكد: راحة المواطن أولوية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لمطالب سائقي موقف الجلاء بمدينة طنطا، وذلك عقب الجولة التفقدية التي أجراها بالموقف منذ أيام، والتي حرص خلالها على الاستماع بنفسه إلى آراء السائقين ومطالبهم، إذ أعربوا عن احتياجهم الشديد لتوفير مكان مخصص لأداء الصلاة داخل الموقف تراعي طبيعة عملهم اليومية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف، المهندس سيد عبد المجيد مدير مديرية الطرق والنقل بالغربية، والسيد المحلاوي رئيس حي ثان طنطا .

جهود محافظ الغربية 

وفور انتهاء الجولة، وجه المحافظ جميع الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لمطالب السائقين والعمل الفوري على تجهيز الأركان اللازمة كمصلى مجهز ومناسب لأداء الصلاة، وتم بالفعل فرش السجاد به وتخصيص مساحة آمنة ومريحة تضمن لهم سهولة الوصول إليه أثناء تواجدهم داخل الموقف، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة داخل المواقف العامة وضمان بيئة عمل تليق بالسائقين او المواطنين المترددين على حد سواء.

حل مشكلات المواطنين 

وفي لفتة إنسانية تؤكد حرصه الدائم على المتابعة الميدانية وضمان سرعة تنفيذ التوجيهات، حرص المحافظ اليوم على التواجد وسط السائقين بالموقف، متفقدًا ما تم تنفيذه من أعمال ومطمئنًا على مدى تلبية احتياجاتهم، حيث استقبله السائقون بحفاوة بالغة وأعربوا عن سعادتهم وامتنانهم الكبير للاستجابة السريعة التي لمسوا أثرها بشكل مباشر، مؤكدين أن هذا الاهتمام المتواصل وحرص المسؤولين على تلبية مطالبهم يعكس روح جديدة في منظومة العمل ويمنحهم شعورًا بالاحترام والتقدير.

وخلال لقائه بالسائقين، أكد اللواء أشرف الجندي أن الاهتمام بمطالب العاملين البسطاء وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم هو التزام أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية تنفيذية، مشددًا على أن الدولة تسعى بكل أجهزتها إلى تحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات، وتضع في مقدمة أولوياتها راحة المواطن وكرامته.

دعم الأسر والعائلات 

 

وأشار إلى أن ما يتم إنجازه بموقف الجلاء يأتي ضمن خطة عمل متكاملة لتطوير كافة مواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، وضمان استدامة الخدمات وتحسين بيئة العمل وتقديم صورة حضارية تليق بمحافظة الغربية ومواطنيها الكرام، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطن.

كما حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خلال جولته، على متابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة لخطوط السير داخل الموقف، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بها وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، موجهاً الأجهزة المعنية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط أية مخالفات وضمان استقرار المنظومة. كما أجرى المحافظ حواراً مباشراً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة داخل الموقف، والتأكد من رضاهم عن التزام السائقين بالتعريفة وجودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن المحافظة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها.

محافظ الغربية حل مشكلات المواطنين موقف الجلاء ردع مخالفين تحسين الخدمات

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