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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملكات جمال العالم يوجهن رسالة بيئية من الغردقة.. حملة لتنظيف الشواطئ من البلاستيك

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في لوحة إنسانية تعكس وعيًا عالميًا متناميًا بقضايا البيئة، شهد شاطئ كورنيش الغردقة صباح اليوم حملة فريدة من نوعها، حيث شاركت متسابقات من مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة" في مبادرة تطوعية لإزالة المخلفات البلاستيكية من رمال البحر الأحمر، ضمن جدول الفعاليات الرسمية للمسابقة التي تستضيفها مدينة الغردقة الساحلية.

حملة بيئية تتصدر مشهد الجمال

جابت المتسابقات، القادمات من مختلف أنحاء العالم، الشاطئ جنبًا إلى جنب مع عدد من السائحين ووسائل الإعلام الدولية، في مشهد يعكس تلاحم الجمال بالمسؤولية المجتمعية. فقد قامت المشاركات بجمع كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية والمقذوفات البحرية، تمهيدًا لنقلها إلى المدفن البيئي المخصص بالصحراء، في خطوة رمزية تؤكد على أهمية الحفاظ على نقاء الشواطئ وصحة النظم البيئية.

دعم للسياحة البيئية وحماية الشعاب المرجانية

وجاءت هذه الحملة لتسلط الضوء على أهمية البحر الأحمر كنظام بيئي متكامل يضم شعابًا مرجانية نادرة، وأشجار مانجروف، وجزرًا طبيعية تعد ملاذًا للطيور والكائنات البحرية، إلى جانب كونه واحدًا من أبرز مقاصد الغوص والسياحة البيئية عالميًا.

المسابقة تتبنى نهجًا بيئيًا مبتكرًا

من جهتها، أكدت الدكتورة آمال رزق، مؤسسة المسابقة ورئيسة اللجنة المنظمة، أن إدخال حملات النظافة والتوعية البيئية ضمن أجندة الفعاليات لم يعد مجرد نشاط جانبي، بل أصبح جوهرًا يعكس رسالة المسابقة في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تتميز بابتكارات غير مسبوقة، منها عرض أزياء خاص بفساتين مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها، لإبراز ارتباط الجمال بالمسؤولية البيئية.

ترويج سياحي بطرق غير تقليدية

ولا يقتصر برنامج المتسابقات على الأنشطة البيئية فحسب، بل يتضمن جولات إلى محمية جزيرة الجفتون، ورحلات بحرية، وعروض أزياء بيئية، وزيارات ثقافية وترفيهية داخل الغردقة، بما فيها تجربة فريدة في أكبر مدينة ألعاب مائية في المنطقة. وتُشارك المتسابقات لحظاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يُسهم في ترويج المقصد السياحي المصري بشكل عصري وجذاب لجمهور عالمي واسع.

البحر الاحمر الغردقة كورنيش الغردقة ملكات جمال مدينة الغردقة

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