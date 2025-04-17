جامعة كفر الشيخ تحصد المركزين الأول والثاني للطلاب المثاليين | صور

شاركت جامعة كفر الشيخ في الملتقى القمي العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الرابع لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والذي عُقد بجامعة الفيوم.

جاء هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي شوقي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف وتنفيذ إيهاب جاد مدير عام الانشطة الطلابية بالجامعة.

الفائزون في المسابقة

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالبة مريم هاني بديع رمزي كلية العلوم بالمركز (الأول) طالبات (فردي)، وفوز الطالبة رنيم حمدان العمدة صقر كلية الصيدلة بالمركز (الثاني) طالبات (فردي)، على مستوى الجامعات المصرية ، وذلك بعد إعلان لجنة تحكيم الملتقي القمي الحادي لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين بجامعة الفيوم.

كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، التهنئة للطلبة الذين شاركوا في الملتقى وحصولهم على مراكز متقدمة مؤكداً أن الهدف من عقد هذه الملتقيات هو العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلبة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات.

وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تساهم في إكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي وتحمل الضغوط وتنظيم الوقت.

الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية

ومن جانبه، هنأ نائب الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلبة الفائزين، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، كونها تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.