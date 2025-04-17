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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية بجامعة كفر الشيخ| صور

افتتاح مركز محاكاة البورصة بجامعة كفر الشيخ
افتتاح مركز محاكاة البورصة بجامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي،  رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجيا المالية بكلية التجارة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، وحاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

يأتي افتتاح المركز في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ والبورصة المصرية، بهدف إعداد كوادر طلابية مؤهلة في مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

نقلة نوعية في مجال التعليم المالي

وخلال الافتتاح، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المركز يُعد نقلة نوعية في مجال التعليم المالي والاقتصادي، ويجسد التوجه الوطني نحو ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أن المركز سيسهم في تدريب الطلاب على آليات التداول في البورصة المصرية، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بهذه الخطوة الرائدة، مؤكدًا أن البورصة المصرية حريصة على دعم الجامعات في نشر الثقافة المالية، ومراكز المحاكاة المتطورة  تتيح للطلاب تجربة واقعية لبيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز سيمثل بيئة تعليمية متقدمة، وسيُدرج ضمن البرامج التدريبية للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لدعم هذا المشروع الطموح.

ويعد مركز المحاكاة أداة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من التعرف على كيفية عمل الأسواق المالية، وتنمية مهارات التحليل المالي، والتفاعل مع بيانات السوق لحظيًا، في بيئة شبيهة بسوق المال الحقيقي.

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