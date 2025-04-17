قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء
حركة فتح بـ هولندا: الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتل والحقد
للكشف عن «الأنيميا والسمنة التقزم»| متحدث «الصحة»: 60 مليون طالب استفادوا من مبادرة الرئيس
تعليق قبولهم بالجامعات.. قرار روسي عاجل بشأن الطلاب السوريين
مصر تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF .. تفاصيل
الإسكان توضح خطوات التقديم على شقق الطروحات الجديدة |تفاصيل
غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا
البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في البنوك المصرية
توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد | تفاصيل رسمية عاجلة
الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتـ.ــل والحقد والتحريض.. تفاصيل
اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي غازي | صور

تمهيد الطرق
تمهيد الطرق
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية الطرق بمدينة سيدي غازي، تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي.

 يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

استمرار تسوية وتمهيد الطرق

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ سيدي غازي تمهيد الطرق أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

ترشيحاتنا

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

ورشة عمل بهيئة المحطات النووية

ورشة وطنية بمشاركة خبراء دوليين لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد