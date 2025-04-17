محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية.. صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في زيارة مهمة تُجسد التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والتنفيذية لخدمة أهداف التنمية وبناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والبورصة المصرية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ، حول "أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية"، والتي تشهد حضور المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات، وأبناء الجامعة من الطلاب والطالبات.

وخلال الاستقبال، أعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به البورصة المصرية في نشر ثقافة الاستثمار، وربط المفاهيم الاقتصادية بالواقع المجتمعي.

وأشاد بافتتاح مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجية بالجامعة، مؤكدًا أنه يُعد إنجازًا جديدًا نحو تمكين الشباب وتطوير قدراتهم التكنولوجية والمعرفية.