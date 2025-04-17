مدبولي: شركات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول لم تنسحب من مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تطرح مناطق امتياز يتم تقسيمها مربعات وكل شركة تقوم بتوقيع عقد مع الدولة وتبدأ إجراءات أبحاث على حجم الغاز أو البترول في هذه المناطق.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "بناء على نتائج الدراسات التي تجريها الشركات يتم كتابة تقدير مبدئي عن احتمالية تواجد كشف بترولي أو غاز طبيعي في المناطق التي يتم الاستكشاف فيها ".

وتابع: "الشركات تجري عمليات دراسات أولية للكشف والبحث عن مناطق للتعرف على الجدوى الاقتصادية ولا يدل ذلك على الانسحاب من مصر، لكن هذه الشركات تعمل في مناطق أخرى وتنتج بالفعل".



وأضاف مدبولي: "في كشف حقل ظهر كان هناك شركة قبل إيني وأجرت دراسات وقالت المنطقة دي مفيهاش حاجة ومشيت وبعد كدة جات شركة إيني وطلعت اكبر كشف في مصر".

وأكمل : " الشركات العاملة في البحث والتنقيب متواجدة وتعمل في مناطق مختلفة".