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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتفتيش على المحلات لضبط المخالفات بالصف

حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالصف
حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالصف
أحمد زهران

نظم مركز ومدينة الصف التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي، حملة مكبرة لليوم الرابع على التوالي، في جميع التخصصات بدأت بمتابعة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الرسمية الجديدة، ثم متابعة الأسواق والمحلات بكافة أنواعها للتفتيش عليها لمتابعة ضبط أسعار السلع وجودتها ومنع التلاعب.

وذلك في إطار تعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة.

وشارك في الحملة التي نظمها مركز ومدينة الصف عدد من المسئولين في إدارات الطب البيطري بالمركز، والصحة، التموين، والسرفيس، وقد بدأت الحملة بموقف الصف الرئيسي وعلى الطريق 21 الصف حلوان وذلك باستيقاف السائقين وسؤال الركاب عن الأجرة التي تم  دفعها للسائقين، والتشديد على السائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب أكثر من التعريفة الرسمية.

كما تم تعليق لافتات بالأجرة الرسمية في الموقف الرئيسي للمركز وعلى الأعمدة بالطريق 21، كما تم تخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين من أي سائق .

كما توسعت الحملة بالمرور على محلات البقالة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء وسوق الصف الرئيسي وذلك لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، للتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية بالأسواق والعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وقد شارك في الحملة الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة الصف، وكلا من معاوية البحيري، عصام الجمال، نواب رئيس مركز ومدينة الصف، أحمد عباس مشرف عام المدينة، ومسؤولي الطبي البيطري، والصحة، والتموين، والإشغالات والحملة بمركز الصف .

وقد أكد رئيس مركز ومدينة الصف أن الحملة الموسعة المكبرة على الأسواق وتطبيق تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلالها تقنين وضع التوكتوك ووضع تسعيرة له حتى لا يتم استغلال المواطنين بمدينة وقرى مركز الصف، كما سيتم توسيع الحملة على محلات القرى للتأكد من سلامة وجودة السلع والالتزام بالأسعار المقررة .

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