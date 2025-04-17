أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بايدن سمح لكل دول العالم باستغلال الولايات المتحدة، حسبمل أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “ نحصل الآن على الكثير من الأموال بعدما كنا نخسرها في عهد بايدن”.

وأكمل ترامب: “سنبرم صفقات تجارية عادلة ولسنا في عجلة للإعلان عن اتفاقات”.

ولفت ترامب: “ما زلنا نعمل مع أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي ضمن حلف الناتو”.

وأكمل ترامب: “سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا بنسبة 100%”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقرير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر أمس بمثابة فوضى عارمة ، مشيرا إلى أنه كان على رئيس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

وأشار ترامب في تصريحات له الي ان قرارات رئيس الاحتياطي الفدرالي دائما متأخرة وخاطئة ، مشددا علي أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تتم بالسرعة الكافية.

وألمح الرئيس الأمريكي إلي ان أسعار النفط والمواد الغذائية انخفضت ، وأن الولايات المتحدة تجني الثروات من الرسوم الجمركية.