سلطات الاحتلال تهدد زيارة الرئيس الفلسطيني الي سوريا بالفشل

أكد مصدر فلسطيني مطلع أن سلطات الإحتلال السلطات الاسرائيلي رفضت دخول مروحيتين أردنيتين لنقل الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من رام الله للتوجه لاحقا إلى سوريا.



ووفق تقارير إعلامية ، فقد اشار المصدر إلى أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية لإتمام ذلك"، مرجحا أن المنع كان لأسباب سياسية.

ونبهت كذلك أن موعد وصول المروحيات ومغادرة الرئيس كان من المفترض أن يتم الساعة الثانية ظهرا.

وفي وقت سابق من اليوم ، صرح سفير فلسطين لدي دمشق سمير الرفاعي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيو مازن سيزور العاصمة السورية دمشق غدًا الجمعة.

وبحسب التصريحات الفلسطينية ، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني نظيره السوري أحمد الشرع.

وكان الرئيس الفلسطيني عباس اجتمع لأول مرة مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس الماضي.

كما زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.

وفي وقت سابق ، كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد زار العاصمة القطرية الدوحة حيث وجه رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد بأن بلاده لن تنسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري قائلا "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتي لدولة قطر ".

وأضاف الشرع عبر الرسالة المنشورة على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية على منصة تيلجرام: "لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري، وإنّ تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين بلدينا ركن أساسي في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الازدهار لشعبينا".

واختتم الرئيس السوري رسالته: "أتمنى لدولة قطر قيادةً وشعباً، دوام الخير والتوفيق، وأسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".