مخاطر الملاريا عند الأطفال.. نصائح الوقاية

ينتشر في موسم الصيف أمراض وفيروسات خطيرة والتي تنتقل من البعوض.

ويزداد انتشار حمى الضنك والملاريا خلال هذه الفترة ، حيث يصبح الطقس أكثر ملاءمة لتكاثر الأمراض وانتشارها بشكل أسرع. ورغم أن الملاريا قد تُسبب آثارًا صحية جسيمة على الجميع، إلا أنها قد تُصيب الأطفال أكثر وتُسبب مشاكل صحية طويلة الأمد.

لا تزال الملاريا تُشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الأطفال، لا سيما في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مثل الهند.

يعد الأطفال دون سن الخامسة من بين أكثر الفئات عُرضة للخطر، حيث يُمثلون نسبة كبيرة من الوفيات المرتبطة بالملاريا عالميًا. لا يُشكل هذا المرض خطرًا حادًا ، بل له أيضًا آثار طويلة المدى على نمو الطفل وتطوره"

تدهور الجهاز المناعي:



يعاني الأطفال الصغار من ضعف في جهاز المناعة، مما يُصعّب على أجسامهم مقاومة طفيلي الملاريا. عند الإصابة، قد تتدهور حالتهم الصحية بسرعة، مما يسبب مضاعفات مثل فقر الدم الحاد، والملاريا الدماغية، وحتى فشل الأعضاء. وعلى عكس البالغين، قد لا تظهر على الأطفال دائمًا أعراض نموذجية، مما قد يُؤخر التشخيص والعلاج.

تظهر الملاريا لدى الأطفال على شكل حمى شديدة مصحوبة بقشعريرة، وقيء، وسوء تغذية، وتهيج، ونعاس، أو نوبات. قد تظهر بعض الحالات بشكل خفي، محاكيةً أعراض الإنفلونزا أو التهابات الجهاز الهضمي، مما يزيد من خطر تأخير التدخل الطبي.



استخدم الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية.

ارتدي ملابس واقية.

تجنب التعرض للخارج عند الغسق والفجر.

تأكد من عدم وجود مياه راكدة حول المنازل.

وفي المناطق المعرضة للخطر، قد يوصى أيضًا بالعلاج الوقائي خلال مواسم انتقال المرض.



المصدر hindstan