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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرة إعلان نوايا.. خطوة جديدة بين واشنطن وكييف حول اتفاق المعادن

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة في إطار سعيها لإبرام صفقة مع أوكرانيا حول المعادن النادرة، وأعلنت كييف من جانبها توقيع "مذكرة نوايا".

وقالت يوليا سفبيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا، اليوم الخميس، مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.

وكتبت سفبيريدنكو على حسابها في فيسبوك: "اليوم اتخذنا خطوة نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة".

وأردفت: "وقعت أوكرانيا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم، وهو ما يدل على العمل المشترك البناء بين فرقنا والعزم على الانتهاء من إبرام اتفاقية تعود بالنفع على شعبينا".

وأضافت: "نستعد لإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا. وستفتح الاتفاقية ذات الصلة فرصًا لاستثمارات كبيرة وتحديث البنية التحتية والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، ولهذا الهدف تعمل الفرق على الوثيقة".

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وتابعت الوزيرة: "من المهم أن نؤكد من خلال اتفاقياتنا رغبة الشعب الأمريكي في الاستثمار مع الشعب الأوكراني في أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة. ومستقبلاً سيتم الانتهاء من صياغة نص الاتفاق والتوقيع عليه. وبعد ذلك التصديق من قبل البرلمانات".

وختمت قائلة: "شكرًا لفرقنا الفنية -الأوكرانية والأمريكية- على عملهم المهني والبناء والسريع".

وعبر حسابها في "إكس" كتبت الوزيرة قائلة: "هذه الوثيقة ثمرة العمل المهني لفرق التفاوض، التي استكملت أخيرًا جولة أخرى من المناقشات الفنية في واشنطن. ويأتي استكمال نص الاتفاقية وتوقيعها، ثم تصديق البرلمانات عليها".

وقالت: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركائنا الأميركيين، ما يمهد الطريق لاتفاقية الشراكة الاقتصادية وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا".

وأوضحت: "في غضون ذلك، نواصل العمل على الاتفاقية نفسها. ما زال هناك الكثير مما يجب فعله، لكن وتيرة العمل الحالية والتقدم الملحوظ يُوحيان بأن الوثيقة ستكون مفيدة جدًا لكلا البلدين".

الولايات المتحدة أوكرانيا أمريكا صفقة المعادن ترامب

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