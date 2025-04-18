ترامب يؤكد إنجاز اتفاق المعادن مع أوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن الانتهاء من إنجاز اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوض بشأنه مع أوكرانيا.

وتحدث الرئيس ترامب عن الموعد المرجح لإعلان وتوقيع الاتفاق الذي تتفاوض بلاده بشأنه مع أوكرانيا، وفق ما أوردته "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، في إشارة فيما يبدو إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا: "لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيتم توقيعه يوم الخميس" المقبل.

ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا وصور ذلك على أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وسافر الوفد الأوكراني إلى واشنطن قبل أيام لإجراء مفاوضات بعد أن عرضت إدارة ترامب اتفاقا جديدا موسعا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي كان جالسا إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي اليوم الخميس، "ما زلنا نعمل على التفاصيل" وإن التوقيع قد يتم بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "هو إلى حد كبير ما اتفقنا عليه سابقا... حين كان الرئيس (الأوكراني) هنا، توصلنا لمذكرة تفاهم. وانتقلنا مباشرة إلى الاتفاق الكبير، وأعتقد أنه اتفاق من 80 صفحة وهذا ما سنوقعه".