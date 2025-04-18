عالم أزهري: الاقتداء بالنبي السبيل لعبور الأزمات النفسية والاجتماعية

أكد الشيخ السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإنسان لا بد أن يمر في حياته بلحظات صعبة وضغوط نفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن الطريقة المثلى لتجاوز هذه المحن تتمثل في الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان نموذجًا للصبر والثبات في مواجهة الشدائد.

وأضاف نجم، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الناس في مواجهة الأزمات ينقسمون إلى قسمين: من ينهض بقوة، ومن ينهار نفسيًا.

وأوضح العالم الأزهري السيد نجم، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تعرض لابتلاءات شديدة، لكنه ظل مؤمنًا وقويًا، مما جعله قدوة في التحمل والصبر.