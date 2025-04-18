"صباح البلد" يرصد حالة الطقس في المحافظات اليوم الجمعة 18 أبريل

رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في عدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث تنوعت الأجواء بين ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق الجنوبية، واستقرار نسبي في الوجه البحري والسواحل.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: 30° نهارًا / 18° ليلًا

الإسكندرية: 25° / 16°

بورسعيد: 24° / 17°

مطروح: 24° / 14°

أسوان: 38° / 21°

شلاتين: 33° / 21°

حلايب: 30° / 16°

وتُشير التوقعات إلى أجواء مشمسة وحارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ولطيف خلال ساعات الليل.

