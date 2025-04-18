ببطارية تصل لـ 48 ساعة.. ريلمي تطلق إيربودز جديدة

تعمل شركة ريلمي Realme، على توسيع تشكيلتها من السماعات اللاسلكية بإطلاق منتج جديد يسمي Buds Air 7 Pro، وذلك إلى جانب هاتفها الرائد القادم GT 7 يوم 23 أبريل.

وتعد ريلمي بأن تقدم سماعات ذات مستوى احترافي ضمن فئة السماعات اللاسلكية TWS، مع مواصفات قوية تشمل مكبرات صوت مزدوجة، وتقنية متقدمة لعزل الضوضاء، إلى جانب عمر بطارية طويل.

مواصفات سماعات ريلمي Realme Buds Air 7 Pro

وفقا لملصق تشويقي، تأتي السماعات بمكبرين ديناميكيين مزدوجين لتقديم صوت عالي الدقة وفصل أفضل للترددات، مما يعزز تجربة الاستماع بشكل ملحوظ.

كما تدعم تقنية إلغاء الضوضاء العميق حتى 53 ديسيبل، مستفيدة من خوارزميات ذكية قادرة على التكيف مع الضوضاء المحيطة لتقليلها بشكل فعال.

سماعات ريلمي Realme Buds Air 7 Pro

تعد ريلمي بأن توفر السماعات ما يصل إلى 48 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن، ما يجعلها خيارا مثاليا للاستخدام الطويل.

من ناحية التصميم، تحافظ سماعات Buds Air 7 Pro، على الطابع الكلاسيكي داخل الأذن مع ساق، وتأتي بعلبة شحن مربعة الشكل بتصميم غير شفاف، بخلاف التصميم الشفاف الذي ظهرت به Buds Air 7، وستتوفر السماعات باللون: الأبيض، الأحمر، الأخضر، والرمادي.



تشبه السماعات الجديدة الإصدار السابق من ريلمي Buds Air 7 التي أطلقت في فبراير، والتي تضمنت مكبرات صوت بقياس 12.4 ملم بطبقة تيتانيوم، وملف صوتي نحاسي من نوع SHTW. كما دعمت تقنية LHDC 5.0 لبث الصوت عالي الدقة بجودة تصل إلى 1000kbps، مع إمكانية تخصيص إعدادات الصوت عبر تطبيق Realme Link.

من أبرز ميزات Buds Air 7 كذلك تقنية إلغاء الضوضاء الذكي بعمق 52 ديسيبل، بفضل مصفوفة مكونة من 6 ميكروفونات، وتقنية ذكاء اصطناعي لعزل الضوضاء أثناء المكالمات.

كما تدعم الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد 3D Spatial Audio مع إمكانية تعديل الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة بحسب تفضيلات المستخدم.

وتتميز السماعات بمعيار IP55 لمقاومة الماء والغبار، وقد اجتازت اختبارات صارمة للتحمل، بالإضافة إلى دعمها لتقنيات حديثة مثل Bluetooth 5.4، الاتصال بجهازين، وضع الألعاب بزمن تأخير 45 مللي ثانية، وميزة Swift Pair لأجهزة ويندوز.