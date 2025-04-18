خطيب الأوقاف: العقل منحة ربانية يتغذى على العلم.. فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن الله تعالى خلق الإنسان وسخر له الأكوان وأنعم عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم هذه النعم هي نعمة العقل.

وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الكبير بمحافظة الشرقية، أن العقل منحة ربانية وجوهرة إلهية وهو شرف التكلف ومناطه، وميز الله تعالى به الإنسان.

وتابع: لكن هذا العقل يبقى كامنا ينتظر الطاقة التي توقده والغذاء الذي يزكيه وهو العلم، فإذا استنار العقل بالعلم، أنار الدنيا بأسرها.

واستشهد هشام عبد العزيز، بقوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

وأشار إلى أن المتأمل في الوحيين الشريفين يجد العناية بالعلم والتعلم، أليست أول رسالة إلهية للجناب المعظم سيدنا محمد، بالأمر بالقراءة فكان التنويه بلفظ "اقرأ" في بداية رسالة النبي فقال الله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) وقال تعالى (نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ).

ونشرت الفضائية المصرية، بثا مباشرا لنقل شعائر صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالزقازيق.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم والتي تم تخصيصها بعنوان: "إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا"، منوهة أن الهدف من هذه الخطبة هو: توعية الجمهور بأهمية العلم ودوره في بناء الإنسان، علما بأن الخطبة الثانية تتناول مواجهة الأفكار والمعتقدات الخرافية.