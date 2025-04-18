رؤى مستقبلية في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مؤتمر بـ جامعة القاهرة

نظّمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الثالث عشر، بعنوان: “آفاق ورؤى مستقبلية في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، والسادة وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

جاء تنظيم المؤتمر في ضوء استراتيجية جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دمج التقنيات الذكية في العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي الداعم لاحتياجات المجتمع، وخاصة في مجال الطفولة المبكرة.

وفي كلمته أشاد الدكتور محمود السعيد، بجهود الكلية في تنظيم المؤتمر، وأكد أن دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يُعد خطوة محورية نحو تطوير جودة التعليم الجامعي والبحثي.

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلى أهمية الموضوع المطروح، داعيًا إلى تحفيز الطلاب على التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول تعليمية تواكب احتياجات الفئات الخاصة.

كما أثنت الدكتورة غادة عبد الباري، على المبادرات التي تقودها الكلية في خدمة المجتمع، وأشارت إلى أن المؤتمر ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز من بناء مجتمع معرفي.

و تضمنت المحاور العلمية للمؤتمر، دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك.الاتجاهات الحديثة لتحسين جودة الحياة للأطفال من الفئات الخاصة، و تطوير برامج التأهيل باستخدام الوسائط التكنولوجية، بالاضافة إلى الإعلام الرقمي وتأثيره على وعي الأطفال وسلوكهم، وأدب الأطفال الرقمي ودوره في دعم العملية التعليمية.

وشملت فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا وفنيًا ضم وسائل تعليمية تفاعلية، برامج إلكترونية ذكية، مشروعات فنية، عروض مسرحية، ونماذج تطبيقية لبرامج خفض صعوبات التعلم.

كما شارك في المؤتمر المكتب الأخضر ومكتب ريادة الأعمال بالجامعة بعدد من الأنشطة البيئية، وبعض المشروعات الطلابية، بالإضافة إلى منصات تعليمية رقمية عكست توجه الكلية نحو التحول الرقمي.