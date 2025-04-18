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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاج طبيعي حلوان الأهلية تشارك بثلاثة أبحاث في المؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شارك طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية، بثلاثة أبحاث علمية متميزة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للبحث العلمي لطلبة كليات العلاج الطبيعي، والذي استضافته جامعة القاهرة بمركز المؤتمرات.

جاء ذلك في إطار التوجه الإستراتيجي لجامعة حلوان الأهلية نحو دعم الابتكار والبحث العلمي، وترسيخ ثقافة المشاركة الطلابية في الفعاليات الأكاديمية ذات البعد الدولي. 

وتأتي هذه المشاركة إيماناً من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بأهمية تعزيز دور الطلاب في المحافل العلمية الكبرى، باعتبارهم نواة التطوير الحقيقي، وممثلي جيل المستقبل القادر على دفع عجلة البحث العلمي إلى آفاق أكثر تقدمًا.

وأكد أن مشاركة الطلاب في مثل هذه المؤتمرات تعكس جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية بالجامعة، وتؤكد التزامها بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للطلاب لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى تحفيزهم على الابتكار والانخراط في المجتمع العلمي.

وجاءت مشاركة الطلاب فى فعاليات المؤتمر تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبي بجامعة حلوان الأهلية، والسيد عطا أمين عام الجامعة. 

كما شارك في تنظيم الوفد الدكتور نبيل البحراوي، منسق برنامج العلاج الطبيعي، ورافق الطلاب خلال المشاركة أحمد ماجد من إدارة رعاية الطلاب.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبي بجامعة حلوان الأهلية، عن فخرها الشديد بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب كلية العلاج الطبيعي، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل انعكاسًا حقيقيًا لجودة العملية التعليمية التي تنتهجها الجامعة، وتُعد دافعًا قويًا لاستمرار التميز.

وأضافت أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي لدى الطلاب، وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة تمكنهم من الابتكار والمشاركة في المحافل العلمية الكبرى، مشيدة بجهود الطلاب وما قدموه من أبحاث علمية متقدمة تواكب التطورات الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، وتعكس وعيًا بحثيًا متقدمًا ومهارات علمية واعدة.

وشهد المؤتمر تفاعلًا علميًا واسعًا، حيث قدم طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية أبحاثًا تناولت موضوعات بالغة الأهمية تمثل تطورًا نوعيًا في مجالات التشخيص والعلاج الطبيعي، من أبرزها: "ثورة الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض باركنسون وإدارته"، و"إعادة تأهيل اليد بمساعدة الروبوت لدى مرضى السكتة الدماغية"، بالإضافة إلى "تحسين إدارة الوذمة اللمفية لدى مرضى السرطان من خلال برنامج متكامل لإزالة الاحتقان"، و"ابتكارات العلاج الطبيعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

ولاقت الأبحاث المقدمة استحساناً كبيراً من قبل نخبة أساتذة العلاج الطبيعي المشاركين في المؤتمر، الذين عبروا عن إعجابهم بالمستوى العلمي للطلاب، والقدرة البحثية التي أظهروها، مؤكدين أن هذا المستوى يمثل مؤشرًا قويًا لجودة خريجي الجامعة، ويعكس مدى التقدم في تطوير منظومة التعليم الطبي بجامعة حلوان الأهلية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الطلاب المشاركين، وتسليمهم شهادات تقدير تثمينًا لجهودهم المتميزة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، والتُقطت الصور التذكارية التي وثّقت هذه المشاركة الناجحة، التي تضاف إلى سجل إنجازات الجامعة في دعم طلابها وتمكينهم من التميز في مختلف المحافل العلمية.

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