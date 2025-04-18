مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم 3 سيارات بالتجمع الخامس

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء تصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة تصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثامين لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.