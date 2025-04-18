قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتصدر الترند.. صور جديدة من حفل أنغام في السعودية
بعد قرار البنك المركزي .. ما رسوم السحب والاستعلام من ATM وإنستاباي؟
ياسمين عز تُشخِّص الحب من غير دكتور: لو بتاكلي أخواتك.. علاقتك غلط
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.. غدا
حكم الصلاة على النبي لتذكر شيء منسي.. الإفتاء تكشف
مسؤول إيراني: تفكيك أجهزة الطرد أو خفض التخصيب للصفر خط أحمر
ادعاء صادم| الأمن يضبط سيدة زعمت وجود زواج عرفي بمدرسة بالشرقية بسبب رفض نجلها
وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة .. انتهزها الآن وردد 200 دعاء مستجاب
الحوثيون: استهدفنا موقعا عسكريا في محيط مطار بن جوريون بصاروخ باليستي
شاهد | 10 مستوطنين إسرائيلييين يعتدون على فلسطيني في نابلس
اللودر هشّم سيارتها .. تفاصيل حادث علياء صبحي بالتجمع
مفاجأة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم 3 سيارات بالتجمع الخامس

حادث تصادم
حادث تصادم
أحمد مهدي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء تصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة تصادم 3 سيارات أعلى كوبري أربيلا بالتجمع الخامس نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثامين لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

القاهرة الجديدة التجمع التجمع الخامس كوبري أربيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

أحد فروع بلبن... أرشيفية

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

سليمان عيد

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

الراحل سليمان عيد

الحزن يخيّم على جنازة سليمان عيد.. وظهور لافت لنجوم الفن

سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز

سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز أشهر ديو على تيكتوك

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025

خلال الاجتماع

شيمي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم وتطوير الصناعة الوطنية

أسعار الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة18-4-2025

بالصور

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بكفر صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كاجوال لافت.. يسرا تستعرض جمالها

يسرا
يسرا
يسرا

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح المسجد الكبير بكفر يوسف سلامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان قصير .. ياسمين صبري تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

علياء صبحي

اللودر هشّم سيارتها .. تفاصيل حادث علياء صبحي بالتجمع

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد