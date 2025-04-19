آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم السبت

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19-4-2025 والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مما يتيح فرصة كبيرة للمستهلكين والمستثمرين، سجل الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، سعرًا يبلغ 400.75 ريالًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 2804.75 ريالًا.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24: 400.75 ريال.

سعر الذهب عيار 22: 367.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21: 350.50 ريال.

سعر الذهب عيار 18: 300.50 ريال.

سعر الذهب عيار 14: 233.75 ريال.

سعر الذهب عيار 12: 200.25 ريال.

سعر الأونصة: 12462.50 ريال.

الأونصة بالدولار: 3328.32 دولار.

سعر الذهب عيار 24: 400.75 ريال.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعرًا يبلغ 350.50 ريال.

سعر الجنيه الذهب: 2804.75 ريال.