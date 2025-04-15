شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق العالمية.

ويأتي استقرار الأسعار المحلية، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا عند 3212.53 دولار.

متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24: 387.25 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22: 355.00 ريالا سعوديا

سعر الذهب عيار 21: 339.00 ريالا سعوديا

سعر الذهب عيار 18: 290.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 14: 226.00 ريالا سعوديا

سعر الذهب عيار 12: 193.75 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب: 12048.50 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب: 2711.50 ريال سعودي

سعر الأونصة بالدولار: 3212.53 دولار أمريكي



أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

استقر سعر الذهب عيار 24 في السوق السعودية اليوم عند 387.25 ريال للجرام.

وسجل الذهب عيار 22 نحو 355.00 ريالا للجرام.

أما الذهب الأكثر تداولًا بين المواطنين والمقيمين، وهو عيار 21، فبلغ 339.00 ريالا للجرام.

وبالنسبة لعيار 18، فقد سجل 290.50 ريال للجرام، بينما جاء سعر الذهب عيار 14 عند 226.00 ريال، وعيار 12 عند 193.75 ريال.

أما سعر أونصة الذهب فقد استقر عند 12048.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 2711.50 ريال.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب اليوم عند 3212.53 دولار للأونصة.