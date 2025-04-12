سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 12-4-2025

ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت، ومع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن، يراقب المستثمرون والمتداولون هذه التغيرات وتأثيرها على السوق الإماراتية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24: 387.25 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار 22: 358.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار 21: 344.00 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار 18: 294.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار 14: 228.00 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار 12: 195.50 درهم إماراتي

سعر الذهب الأونصة الذهبية: 12,044.75 درهم إماراتي

سعر الجنيه الذهب: 2,752.00 درهم إماراتي

سعر الأونصة بالدولار الأمريكي: 3,229.97 دولار

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت تحركات جديدة في الأسواق الإماراتية كالتالي:

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 387.25 درهم إماراتي، فيما وصل سعر عيار 22 إلى 358.75 درهم إماراتي.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، فقد سجل 344.00 درهم إماراتي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين.

أما الذهب الأقل نقاءً، فقد سجل عيار 18 سعر 294.75 درهم إماراتي، بينما بلغ عيار 14 228.00 درهم إماراتي، وسجل عيار 12 195.50 درهم إماراتي.

سجلت الأونصة الذهبية سعر 12,044.75 درهم إماراتي، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2,752.00 درهم إماراتي.

أما عالميًا، فقد بلغ سعر الأونصة بالدولار الأمريكي 3,229.97 دولار، ما يعكس تحركات السوق العالمية.