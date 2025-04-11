آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم 11-4-2025

شهدت اسعار المشغولات الذهبية تصاعدا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وبلغ سعر زيادة جرام الذهب في الإمارات نحو 8.25 درهم إماراتي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بما كان عليه أمس في محلات بيع وتداول المشغولات الذهبية

سعر عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 338.5 درهم إماراتي

سعر عيار 22 اليوم في الإمارات

وصل سعر عيار 22 نحو 359.75 درهم إماراتي

سعر عيار 21اليوم في الإمارات

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 345 درهم إماراتي

سعر عيار 18اليوم في الإمارات

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 295.75 درهم إماراتي

سعر عيار 14اليوم في الإمارات

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 228.75 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب اليوم في الإمارات

بلغت أونصة الذهب نحو 12.083 ألف درهم إماراتي

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2760 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم في الإمارات

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 3239 دولار

الذهب يتصدر المشهد.. والطلب يتزايد عالميًا

التوترات السياسية والاقتصادية المتسارعة دفعت المستثمرين في مختلف أنحاء العالم إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن مما رفع سعر الذهب، بعد أن تصاعدت المخاوف بشأن احتمالات اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية، خاصة عقب تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ففي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف فرض رسوم جمركية تبادلية على عدد من الدول، بعد ساعات فقط من دخولها حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، إلا أنه في المقابل رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% كرد على خطوات صينية مماثلة، مما تسبب في ارتباك شديد بالأسواق العالمية.

ورغم التوقف المؤقت، فإن الأسواق لم تطمئن، بل سادت حالة من القلق والتخبط، مع تزايد مؤشرات الركود الاقتصادي المحتمل وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

الذهب يستفيد من تراجع الأسهم والدولار الأمريكي

بدأت موجة من البيع المكثف في أسواق الأسهم الأمريكية منذ جلسة أمس، ما أدى إلى تحول فوري في وجهة الاستثمارات نحو الذهب، الذي استفاد أيضًا من تراجع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما زاد من التوقعات بشأن إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

هذا الانخفاض المحتمل في الفائدة أدى إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات العالمية، ليسجل أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما دعم الذهب بشكل مباشر ليحقق مزيدًا من المكاسب.