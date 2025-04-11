قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تحتفل بقداس جمعة ختام الصوم | صور
البترول تعلن مفاجأة: لا زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر على الأقل
تقارير إعلامية: الاحتلال بدأ تهجير سكان جنوب سوريا
آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم 11-4-2025
تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري
سوهاج .. انتهاء حياة مزارع صعقا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعية في طما
الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة
الإسكندرية .. انتشال جثمان سيدة أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار
بعد تحريكها اليوم.. البترول تعلن موعد التعديل الجديد في أسعار الوقود
آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم 11-4-2025
التعاونية لنقل البضائع: نحن شمّاعة يعلّق عليها التجار زيادة أسعار الخضار والفاكهة
تأهل فريق كرة اليد بالأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم 11-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهدت اسعار المشغولات الذهبية تصاعدا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وبلغ سعر زيادة جرام الذهب في الإمارات نحو 8.25 درهم إماراتي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بما كان عليه أمس في محلات بيع وتداول المشغولات الذهبية

سعر عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 338.5 درهم إماراتي

سعر عيار 22 اليوم في الإمارات

وصل سعر عيار 22 نحو 359.75 درهم إماراتي

سعر عيار 21اليوم في الإمارات

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 345 درهم إماراتي

سعر عيار 18اليوم في الإمارات

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 295.75 درهم إماراتي

سعر عيار 14اليوم في الإمارات

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 228.75 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب اليوم في الإمارات

بلغت أونصة الذهب نحو 12.083 ألف درهم إماراتي

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2760 درهم إماراتي

سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم في الإمارات

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 3239 دولار

الذهب يتصدر المشهد.. والطلب يتزايد عالميًا

التوترات السياسية والاقتصادية المتسارعة دفعت المستثمرين في مختلف أنحاء العالم إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن مما رفع سعر الذهب، بعد أن تصاعدت المخاوف بشأن احتمالات اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية، خاصة عقب تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ففي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف فرض رسوم جمركية تبادلية على عدد من الدول، بعد ساعات فقط من دخولها حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، إلا أنه في المقابل رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145% كرد على خطوات صينية مماثلة، مما تسبب في ارتباك شديد بالأسواق العالمية.

ورغم التوقف المؤقت، فإن الأسواق لم تطمئن، بل سادت حالة من القلق والتخبط، مع تزايد مؤشرات الركود الاقتصادي المحتمل وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

الذهب يستفيد من تراجع الأسهم والدولار الأمريكي

بدأت موجة من البيع المكثف في أسواق الأسهم الأمريكية منذ جلسة أمس، ما أدى إلى تحول فوري في وجهة الاستثمارات نحو الذهب، الذي استفاد أيضًا من تراجع غير متوقع في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما زاد من التوقعات بشأن إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 

هذا الانخفاض المحتمل في الفائدة أدى إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات العالمية، ليسجل أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما دعم الذهب بشكل مباشر ليحقق مزيدًا من المكاسب.

اسعار المشغولات الذهبية سعر الذهب في الإمارات سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

سعر رغيف الخبز اليوم

سعر رغيف الخبز اليوم.. قرار عاجل من التموين بعد زيادة أسعار البنزين

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

أسعار الحديد اليوم

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بعد زيادة البنزين

يورجن كلوب

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة البوست المثير للجدل

سعر الزيت اليوم

سعر الزيت اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم المرور أمام المصلين أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم قراءة البسملة في الصلاة

قراءة البسملة في الصلاة.. الإفتاء تحدد 4 أحكام صحيحة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» لشهر شوال

بالصور

المأذون مصطفى حسني.. عقد قران شقيق الفنان أحمد داش| صور

عقد قران كريم شقيق أحمد داش
عقد قران كريم شقيق أحمد داش
عقد قران كريم شقيق أحمد داش

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج

فيديو

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

ميمي جمال

ميمي جمال تكشف عن رأيها في برامج المقالب

حرب تصريحات بين سيد عبد الحفيظ وميدو

تراشق كلامي بين سيد عبد الحفيظ وميدو بسبب زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد