بكري عن التعليم في مصر: اللي بيحصل يعتبر إصلاح تاريخي ما حصلش من سنين

قال النائب مصطفى بكري إن قضية التعليم في مصر مثيرة للجدل دائما، معلقا: “اللي بيحصل حاليًا يعتبر إصلاح تاريخي ما حصلش من سنين، رغم الهجوم اللي بيواجهه الإصلاح ده من أصحاب المصالح، زي أصحاب السناتر والدروس الخصوصية والكتب الخارجية”.

وأضاف بكري، في تصريحات ببرنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزير محمد عبد اللطيف حل أزمة الكثافة الطلابية في 60 ألف مدرسة، وأصبحت الكثافة أقل من 50 طالبا في الفصل، علاوة على التعامل مع أزمة عجز المعلمين؛ ما يعد إنجازا كبيرا نحييه عليه.

وتابع بكري: "الوزير بنفسه نزل في 4 شهور زار 400 مدرسة بشكل مفاجئ، يشوف بعينه إيه اللي بيحصل، وده مهم؛ عشان نطوّر العملية التعليمية، ونحل مشاكلها على أرض الواقع، ومن الإنجازات كمان إنه تم ضم الحجرات الإدارية في المدارس وتحويلها لفصول، واتعمل نظام الورديتين في بعض المدارس، يعني الصبح تبقى إعدادي، وبالليل تبقى ثانوي، وده ساعد كتير في مواجهة الكثافة.

وشدد بكري على أن الصعيد مظلوم في ملف التعليم، قائلا: “يا معالي الوزير، الصعيد محتاج مدارس يابانية، محتاج تطوير حقيقي، ومحتاج وجود للمدارس القومية والدولية، خصوصًا في المحافظات اللي محرومة من ده”.

واختتم بكري حديثها: “الدولة ماشية في الطريق الصح، لكن الحرب لسه شغالة، وعارفين إن المعركة كبيرة، والمعارضة جاية من أصحاب المصالح، لكن التعليم مابقاش رفاهية، ده بقى أولوية وطنية”.