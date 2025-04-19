قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تقلب الطقس خلال هذه الفترة له علاقة بالتغيرات المناخية، لأن فكرة تغير المناخ هي نتيجة لزيادة الغازات الدفيئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت ياسمين فؤاد، في لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن تغير المناخ ليس التحدي البيئي الوحيد بل هناك تحديات أخرى مثل تدهور الأراضي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.

تابعت وزيرة البيئة: "يجب على الجميع أن يشترك في خفض الانبعاثات الغازية، وعلى الدول التي تخرج انبعاثات أكثر أن تبذل مجهودات أكثر في تقليلها، حتى لا تدفع الدول النامية والتي لا تساهم في زيادة الانبعاثات فاتورة الدول الأخرى".