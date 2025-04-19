قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطيب خلق الله.. صلاح عبد الله ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة
احذر الجلوس الطويل في الحمام.. عادة يومية تُعرضك للخطر
هل ثواب العمل الصالح يتضاعف في مكة؟.. دار الإفتاء تكشف الحقيقة
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت
مقابل السلام.. أمريكا تدرس الاعتراف بسيطرة روسيا على القرم
خالد الغندور : الأهلي عمره ما كسب فرقه من جنوب أفريقيا على أرضها
إغلاق فرعين "بلبن أصل اللبن" بالمنيا الجديدة وسمالوط.. صور
سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على الحدود مع العراق
الإثنين.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج واحد من الناس
الأنبا باسيليوس يترأس صلوات بصخة الصلبوت بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا | صور
كان يستعد للحج مع وزوجته.. أوس أوس يكشف آخر طلب لـ سليمان عيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر الجلوس الطويل في الحمام.. عادة يومية تُعرضك للخطر

الحمام
الحمام
أسماء عبد الحفيظ

تحولت زيارة الحمام اليومية لدى الكثيرين إلى "استراحة مع الهاتف"، حيث يُقضي وقت أطول مما هو ضروري بسبب تصفح مواقع التواصل أو مشاهدة الفيديوهات. ورغم أن هذا السلوك يبدو غير ضار، إلا أن الأطباء يحذرون من مخاطره الصحية الخطيرة، بحسب تقرير نشرته شبكة CNN.

مخاطر الجلوس في الحمام لأكثر من 10 دقائق


يؤكد الدكتور لاي شيو، جراح القولون والمستقيم في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث ويسترن، أن الجلوس لفترات طويلة على المرحاض يزيد من احتمالية الإصابة بـالبواسير، كما يؤثر سلبًا على عضلات الحوض.

وأوضح أن الجاذبية الأرضية تسهم في تجمّع الدم بالأوردة حول المستقيم والشرج، مما يؤدي إلى تورّم هذه الأوردة، وبالتالي ظهور البواسير. كما أن مقعد المرحاض المُصمم بشكل بيضاوي يضغط على الأرداف لفترة طويلة، ما يُعيق الدورة الدموية في الجزء السفلي من الجسم.

الإجهاد الزائد خطر آخر


أما الدكتورة فرح منزور، الأستاذة المساعدة في الطب بجامعة ستوني بروك، فقد أشارت إلى أن استخدام الهاتف أو القراءة أثناء الجلوس على المرحاض يُشجع على الإجهاد القسري عند التبرز، وهو ما يُضعف عضلات قاع الحوض بمرور الوقت، ويزيد من خطر الإصابة بحالات مثل تدلي المستقيم.

عضلات الحوض في خطر


تشير الدراسات إلى أن الجلوس المطوّل يرهق عضلات قاع الحوض، وهي العضلات التي تتحكم في عملية الإخراج. ومع الضغط المتواصل عليها، قد تتدهور كفاءتها وتُصاب بالإجهاد المزمن، ما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء الطبيعية.

نصائح مهمة لتفادي هذه الأضرار:


لا تبقَ في الحمام أكثر من 10 دقائق.

تجنّب استخدام الهاتف أو قراءة الكتب والمجلات أثناء التبرز.

في حال واجهت صعوبة في الإخراج، قم بـالمشي لتحفيز الأمعاء بدلًا من الجلوس لفترات طويلة.

احرص على شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بـالألياف، مثل الشوفان، الفاصوليا، الخضراوات الورقية والفواكه.

الجلوس الجلوس الطويل في الحمام الحمام مخاطر الجلوس في الحمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

بلبن

أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

بلبن

عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

أحد فروع بلبن... أرشيفية

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

وفاة الدكتورة ليلي البرادعي وزوجها ووزير التضامن تنعيها

وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي

‎الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خلال الاجتماع

وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم 18-4-2025

بالصور

احذر الجلوس الطويل في الحمام.. عادة يومية تُعرضك للخطر

الحمام
الحمام
الحمام

أكلات تناسب شم النسيم .. بدائل مبتكرة للفسيخ والرنجة والبيض

كريب
كريب
كريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025.. كن مرنا في قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

فيديو

بـ لبن اتقفل ليه

قصة أزمة محلات بـ لبن.. مفاجأت بالجملة وراء قرارات إغلاق فروع السلسلة

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد