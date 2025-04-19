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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات وشيكة في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، المواطنين المقيمين في سوريا، من "هجمات وشيكة" ستتعرض له سوريا، مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وكتب الموقع الرسمي للوزارة: "وصلت للخارجية الأميركية "معلومات موثوقة" تتعلق بهجمات وشيكة محتملة في سوريا، تتضمن وتستهدف مواقع يرتادها السياح".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع وأصدرت التحذير الآتي: "ممنوع السفر".

وقالت الخارجية الأمريكية إنه "لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف".

وواصل التحذير: "تُذكّر الوزارة المواطنين الأمريكيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا. وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين الفعاليات العامة، والفنادق، والنوادي، والمطاعم، ودور العبادة، والمدارس، والحدائق، ومراكز التسوق، وأنظمة النقل العام، والمناطق التي تتجمع فيها حشود كبيرة".

وأضافت: "قد تشمل أساليب الهجوم، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين، أو مسلحين، أو استخدام العبوات الناسفة".

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق قد علقت عملياتها عام 2012. ولا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا، حيث تتولى سفارة جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأمريكية في سوريا.

سوريا دمشق أمريكا الخارجية الأمريكية

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