أخبار أسوان | إستعدادات لشم النسيم .. هبوط أرضى بطريق توشكى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 18/4/2025 أحداث متنوعة .

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية حيث قام بتفقد السوق السياحى القديم ، وذلك برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

حيث شدد الدكتور إسماعيل كمال على الاستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة ، وتكثيف الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة أى إشغالات أولاً بأول ، ومنعها بشكل نهائى داخل السوق السياحى والأسواق الفرعية له من خلال الحملات المتتالية من أجل تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه .

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أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب ، رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستعدادات المكثفة التى تشهدها محافظة أسوان لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم .

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شم النسيم

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي حيث نستمع ونتفاعل بشكل مباشر مع كافة المطالب سواء من خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو فى الجولات الميدانية أو وسائل التواصل الإجتماعى ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

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قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة لمواطني أسوان من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة بهذه المناسبة العزيزة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الهبوط الأرضى المفاجئ بطريق توشكى بمركز نصر النوبة ، على أن تضم اللجنة متخصصين من الرى والطرق والوحدة المحلية والشركة المنفذة .

أكد المحافظ على أنه للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين على الطريق تم غلقه مع توفير طريق بديل بين قريتى توشكى وأبوسمبل ، وهو الذى يتزامن مع تكثيف الأعمال والجهود لسرعة معالجة الهبوط بشكل علمى وهندسى محكم لعدم عودته مرة أخرى.

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