الزمالك واللاعب خسرانين.. عصام الحضري يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو

كشف عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، عن مفاجأة بشأن تقاضي والد أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك، مبالغ مالية من مكتب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال عصام الحضري، في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: "بالتأكيد الفلوس اللي بيتكلم عليها زيزو مش موجودة في العقد، مش الرقم ده، ودي فلوس من برا زي ممدوح عباس".

وأضاف: "انا كنت بسمع حاجة غريبة أن والد زيزو بيروح كل شهر ياخد 2.5 مليون جنيه من مكتب ممدوح عباس".

وأكمل: "من وجهة نظري في موضوع زيزو أن الزمالك يرجعه يكمل معاه الموسم ويوصل لحل وسط مع اللاعب، لأنه الاتنين بالشكل ده خسرانين".