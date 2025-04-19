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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدنيا اتقلبت.. خالد الغندور يعلق على إزالة الزمالك لصورة زيزو

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على إزالة صورة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي

وكان عمال نادي الزمالك قد قاموا منذ عدة أيام، بإزالة صورة زيزو من ملعب النائشين بالنادي، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي.


وفي هذا الصدد، علق خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة "أون سبورت": “لما الزمالك شال صورة زيزو من ملاعب النائشين ملاحظ أن الدنيا اتقلبت”.


 وتابع: “ولما الأهلي شال صورة رمضان صبحي في استاد اسلام كان عادي؟!”.


وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن قيام مسؤولي النادي بإلصاق الصورة مرة أخرى، قبل التحقيق مع اللاعب بسبب تغيبه عن المران منذ 10 أبريل.

وأكد مصدر خاص داخل نادي الزمالك أن الصورة تم إزالتها، ولم يقم العمال بإلصاقها مرة أخرى كما روج البعض.

الغندور رمضان صبحي الاهلي زيزو الزمالك

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