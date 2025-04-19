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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أزمة زيزو مع الزمالك.. تصريحات حاسمة من محاميه وأحمد حسن | التفاصيل الكاملة

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف النجم السابق أحمد حسن، عن تفاصيل جديدة تخص أزمة لاعب الزمالك أحمد سيد “زيزو”، نقلاً عن تصريحات المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني الخاص باللاعب.

طلب ودي بالحماية قوبل بالرفض

أوضح المحامي أنه تقدم بطلب ودي إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من أجل الحصول على تعهد رسمي بحماية اللاعب داخل النادي بعد الأحداث الأخيرة، إلا أن الرد جاء صادماً: “أنا مش مدير أمن النادي، أنا رئيس نادي الزمالك”، بحسب ما نقله أحمد حسن.

زيزو لن يحضر التحقيق غداً

أكد أحمد حسن أن زيزو لن يحضر التحقيق المحدد له من قبل إدارة الزمالك، لأن اللاعب لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بعلم الوصول بخصوص هذا التحقيق. وأضاف أن القانون لا يعترف بالإخطارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل واتساب.

احترام متبادل رغم الخلاف

رغم الخلاف الدائر، شدد أحمد حسن على أن زيزو لا يحمل أي ضغينة تجاه نادي الزمالك، ولا يمانع العودة إلى التدريبات، لكن بشرط الحصول على تعهد بالحماية الشخصية، خاصة بعد ما وصفه بـ”الإهانة” المتمثلة في إزالة صورته من منشآت النادي بشكل غير لائق.

مخاطبة رسمية واحدة فقط وصلت

أشار المحامي إلى أن الخطاب الوحيد الذي وصل إلى زيزو كان بشأن تغيبه عن التدريبات، وقد تم رفع الأمر لمجلس الإدارة للبت فيه. ولم يصل أي خطابات رسمية بخصوص التحقيق المعلن.


 

خلاف مالي كبير

كشف المحامي أن مستحقات زيزو المتأخرة تتجاوز 70 مليون جنيه، بينما ترى إدارة الزمالك أنه لا يستحق سوى 9 ملايين. ودعا إلى تقديم كل طرف لأوراقه ومستنداته لحسم النزاع بشكل قانوني

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