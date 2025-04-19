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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحد أبطال إيفرجيفين.. وفاة الربان مصطفى الميقاتي بعد إرشاده أحد السفن بقناة السويس

صورة ارشيفية أثناء تكريمه بعد أيفر جيفين
صورة ارشيفية أثناء تكريمه بعد أيفر جيفين

توفي الربان مصطفى الميقاتي بعد ارشاده أحد السفن بالمجرى الملاحي لـ قناة السويس بالسويس.

وقالت شهود عيان، إن الربان مصطفى الميقاتي توفي بعد تعرضه لحادث سقوط في المياه أثناء نزلوه من سفينة بعد ارشادها في السويس.

رئيس هيئة قناة السويس

ونعي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى وفاة الربان مصطفى الميقاتي كبير المرشدين وشهيد الواجب والذي توفى خلال أداء عمله، معربين عن خالص تعازيهم في فقدان أحد مرشدي القناة الأكفاء ممن عرفوا بدماثة الخلق والخبرة الطويلة، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان. 


يشار إلي أن الربان الربان مصطفي الميقاتي واحدا من أكفأ مرشدي قناة السويس، والذي شارك في أعمال أيفر جيفين وارشادها لعبور قناة السويس بعد إعادة تعويمها مرة أخري، وتم تكريمه من الفريق أسامة ربيع لجهوده.

واحتفلت قناة السويس بيوم التفوق « ذكري تعويم السفينة ايفر جيفين»، قبل أيام بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من ممثلي الجهات الدولية المعنية بالملاحة بقناة السويس. 

الإسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس اخبار قناة السويس

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