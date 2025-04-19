انتقادات لكولر وتحرك من إدارة الأهلي.. هل يتغير الجهاز الفني| فيديو

أثار الناقد الرياضي إسلام فؤاد جدلًا خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "صباح البلد"، بعدما وجه انتقادات لأسلوب المدرب السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى افتقاده للتنوع والمرونة في اختياراته الفنية وتشكيله الأساسي.

انتقادات لكولر وتحرك من إدارة الأهلي

وقال فؤاد إن كولر يرفض مبدأ تدوير اللاعبين ويتمسك بعدد محدود من الأسماء، رغم تراجع مستواهم في بعض المباريات، ما انعكس سلبًا على أداء الفريق مؤخرًا.

كما كشف عن وجود تواصل بين إدارة النادي الأهلي وكولر لمراجعة طريقة إدارته للفريق، مؤكدًا أن المدرب تمسك بأسلوبه، مما دفع الإدارة إلى بحث بدائل مستقبلية، أبرزها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي سبق له تدريب الزمالك.