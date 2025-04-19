Grok يصبح أكثر ذكاء.. xAI تضيف ميزة "الذاكرة" لتحسين التفاعل الشخصي

أعلنت شركة xAI، التابعة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن إطلاق ميزة "الذاكرة" في روبوت المحادثة الذكي Grok، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته على التخصيص وتحسين جودة التفاعل مع المستخدمين بمرور الوقت.

وتتيح الميزة الجديدة لـ Grok تذكر تفاصيل المحادثات السابقة، مثل الأسئلة المطروحة والتفضيلات الشخصية، مما يساعده في تقديم ردود أكثر دقة وتوصيات مخصصة وفقا للسياق، وبذلك، ينضم Grok إلى قائمة روبوتات الدردشة المتقدمة التي تعتمد على "الذاكرة"، مثل ChatGPT وGemini.

محادثات مستمرة وتحكم أكبر للمستخدم



أوضحت xAI أن المستخدمين يمكنهم الآن استئناف المحادثات من حيث توقفت، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة، خاصة على المدى الطويل.

كما تتيح الميزة إمكانات للتحكم، حيث يمكن للمستخدمين اختيار ما يحتفظ به Grok من معلومات، أو حتى طلب نسيان محادثات معينة – إلا أن هذا لا يعني حذفا نهائيا من سجل المحادثات.

الميزة أصبحت متاحة الآن في نسختها التجريبية عبر الموقع الرسمي لـ Grok، بالإضافة إلى تطبيقاته على نظامي iOS وأندرويد.

في المقابل، ستتأخر إتاحتها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيما تعمل الشركة على دمجها قريبا ضمن نسخة Grok المدمجة في منصة X (تويتر سابقا).

إطلاق أداة "Studio" لتطوير المحتوى والبرمجة

وفي سياق متصل، كشفت xAI عن أداة جديدة باسم Studio، تتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات، كتابة الأكواد البرمجية، وحتى تصميم ألعاب بسيطة تعمل مباشرة عبر المتصفح. وستتوفر الأداة مجانا لجميع المستخدمين، في إطار سعي الشركة لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة.

ومؤخرا، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي XAI، عن إتاحة نموذج Grok 3 الرائد عبر واجهة برمجة التطبيقات API، والذي يتمتع بقدرات متعددة، من ضمنها تحليل الصور والإجابة على الأسئلة، بالإضافة إلى ميزات مدمجة في منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، والتي استحوذت عليها شركة XAI في شهر مارس الماضي.

يبلغ سعر الاشتراك بنموذج Grok 3حوالي 3 دولارات لكل مليون رموز إدخال و 15 دولارا لكل مليون رمز ناتج عن النموذج، بينما تكلف Grok 3 Mini 30 حوالي 0.30 دولار للمدخلات و 0.50 دولار لكل مليون رمز ناتج.