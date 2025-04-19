وزير الخارجية الإيراني يصل روما لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة

وصل وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت استعدادًا للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة اسماعيل بقائي، في وقت سابق، إلى أن "عباس عراقجي توجّه مساء الجمعة إلى روما، لعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأمريكية، برعاية وزير خارجيّة سلطنة عمان بدر البوسعيدي".

وأوضح أن "البرنامج النووي الإيراني يتوافق تمامًا مع المعايير والوثائق الدّوليّة ذات الصّلة، بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النّووي".

وشدد المتحدث الإيراني على أن "إطار مواقف ومطالب إيران بشأن رفع العقوبات غير القانونيّة والقضيّة النّوويّة، واضح تمامًا، وتمّ إطلاع الجانب الآخر عليه في الجولة الأولى من المفاوضات".