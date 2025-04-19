1000 حصان و75 بئرًا في عام .. انطلاق خطة مكثفة لزيادة إنتاج البترول من حقول غارب

بدأت الشركة العامة للبترول تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات متطورة، بقدرة تشغيلية تبلغ ألف حصان، وذلك في منطقة غارب بالصحراء الشرقية، ضمن خطة تكثيف أعمال الحفر والإنتاج.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يركز على رفع معدلات إنتاج الزيت الخام من الحقول القائمة، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركات الوطنية المملوكة للدولة.

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وأشار المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، في تقرير للوزارة وهيئة البترول، إلى أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، وسرعة في إنجاز الآبار، إلى جانب مرونتها وسهولة نقلها بين المواقع، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة ورفع كفاءة التنفيذ.

وتنفذ الشركة حاليًا برنامج حفر مكثف يستهدف حفر 75 بئرًا خلال عام واحد، بهدف إضافة نحو 7500 برميل يوميًا، لرفع إجمالي الإنتاج من حقول غارب إلى 9000 برميل يوميًا، بدعم الهيئة المصرية العامة للبترول، وبسواعد المهندسين والفنيين بالشركة العامة للبترول.