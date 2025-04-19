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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل العائق الوحيد أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
قسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال اليوم، السبت، خلال محادثاته مع الولايات المتحدة، إن إسرائيل هي العائق الرئيسي أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأضاف عراقجي: "إيران ترفض أسلحة الدمار الشامل، العائق الوحيد أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هو إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، وصل عراقجي إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

في السياق نفسه، أعلن المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم عن 9 مبادئ تعتمدها طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

وقال المستشار السياسي للمرشد الإيراني إن تسعة مبادئ تُشكّل المرتكز الأساسي لموقف إيران في المفاوضات الجارية مع أمريكا في روما، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف شمخاني أن "المفاوضون الإيرانيون توجّهوا إلى روما بصلاحيات كاملة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، يستند إلى تسعة مبادئ أساسية، وهي الجدية، الضمانات، رفع العقوبات، رفض النموذج الليبي/الإماراتي، تجنّب التهديدات، السرعة في التوصل للنتائج، كبح الأطراف المخربة (كإسرائيل)، تسهيل الاستثمار، تحقيق التوازن في الاتفاق.

واختتم شمخاني منشوره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" بالقول: “إيران جاءت من أجل اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام”.

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