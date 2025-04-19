تحالف الأحزاب: المناسبات الدينية ترسخ وتعزز روح الأخوة الوطنية

هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط وكافة الطوائف المسيحية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشاد النائب تيسير مطر، بروح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن روح التعايش والإخاء بين المصريين لا تزال هي أساس قوة وتماسك النسيج المجتمعي على مر العصور وركيزته الرئيسة لترسيخ دعائم النماء والأمن والاستقرار بالدولة المصرية.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، في ختام تهنئته للإخوة الأقباط، أن أعياد شركاء الوطن، والحرص على مشاركتهم أفراحهم، تُرسخ وتعزز روح الأخوة الوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري في نسيج واحد لا يتجزأ، تحت راية المواطنة الصادقة والانتماء الأصيل.