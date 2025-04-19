قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعادل غير عادل.. شوبير يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز
برشلونة يفوز على سيلتا فيجو برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
مصر تستحوذ على لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. رابط مباشر
محافظ أسوان يشكر الكيانات السياحية: حققنا معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال هذا العام
الثاني على مستوى الجمهورية.. 260 ألف جنيه جائزة لـ طب الطوارئ بالأزهر
صوت مصر .. أنغام تتصدر التريند بعد حفلها الأخير في جدة
خاص| تطورات إصابة فريال أشرف ببطولة البريميرليج للكاراتيه بعد نقلها للمستشفى
العربية اتدمرت.. مصرع وإصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية
الكرملين: بوتين يعلن عن هدنة في شرق أوكرانيا من 19 حتى 21 أبريل
الحكومة تمنح تدريبا مجانيا ووظائف في مصر والخارج بـ مصلحة الكفاية الإنتاجية
وزيرة فلسطينية: صفقة السلام لن تنجح دون الاعتراف بالحق الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس | اجتماع مهم لـ علاقات خارجية القومي للمرأة

علاقات خارجية القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
علاقات خارجية القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
أمل مجدى

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات و أعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكدت السفيرة وفاء بسيم على أن الاجتماع ناقش جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة مواصلة اللجنة عملها لتعزيز مكانة المرأة وطنياً وإقليمياً ودولياً خاصة بعد مرور ٢٥ عاماً على انشاء المجلس القومي للمرأة، وصدور القرار ١٢٣٥ الخاص بالمرأة والسلم والأمن، ومرور ٣٠ عام على مقررات مؤتمر بكين.


كما تضمن الاجتماع عرض أنشطة الوفد المصري برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 69(CSW)، التى استعرضت جهود مصر في تمكين المرأة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة التي قامت بها اللجنة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية بالاشتراك مع هيئة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، حيث وجهت اللجنة الشكر لهبة سعد عضوة اللجنة علي الجهود التي بذلتها في هذا الشأن، كما تم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة لتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة.

لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة السفيرة وفاء بسيم مرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح

ظهور النور المقدس من قبر المسيح بمدينة القدس المحتلة| صور

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إنتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في روما

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى وجرحى بحالة حرجة.. حادث أمني خطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شهداء جدد في غزة

41 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

بالصور

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

احذر طقطقة المفاصل .. قد تشير إلى تمزق خطير في الغضاريف

ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟
ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟
ما العلاقة بين طقطقة المفاصل وتمزق الغضاريف؟

محافظ الشرقية يشارك في إحتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صوت مصر .. أنغام تتصدر التريند بعد حفلها الأخير في جدة

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد ابوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد