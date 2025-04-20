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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام عيار 24 اليوم 20-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة وذلك في مستهل معاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5445 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء 

سعر الذهب اليوم

شهد سعر  جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم  داخل محلات الصاغة دون تغيير.

سعر الذهب في القاهرة اليوم

 مع ختام تعاملات أمس السبت  صعد سعر المعدن الأصفر مقدار 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه الجمعة الماضية داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في مصر اليوم

وعلي مدار الأيام القلائل الماضية شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة تبلغ 60 جنيها في الجرام الواحد منذ الخميس الماضي

سعر عيار 21 اليوم 

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلي 4765 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء

سعر عيار 24اليوم 

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة إلى 5445 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء 

سعر عيار 18 اليوم 

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة 4085 جنيها للبيع و 4011 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3176 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو38.12 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم 

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء.

سعر  الذهب العالمي

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.

خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.

في المقابل حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.

وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.

الرسوم الأمريكية

رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.

فقد رفع بنكANZ  توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة مستشهدًا بمخاطر الركود والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وتغير توقعات أسعار الفائدة.

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.

من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيا ر 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب

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