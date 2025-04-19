ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة وعيار 21 يسجل قمة جديدة

سجل سعر الذهب اليوم، السبت 19 أبريل 2025، ارتفاعاً تاريخياً في جميع الأعيرة قبل بداية تعاملات الصاغة، وسط موجة من الصعود المتواصل منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيهًا، ولامس سعر جرام الذهب عيار 21 قمة غير مسبوقة.

خفض الفائدة لأول مرة منذ 2020

جاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد سبع مرات متتالية من التثبيت.

وتم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى:

عائد الإيداع: 25%.

عائد الإقراض: 26%.

سعر العملية الرئيسية: 25.5%.

كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5462 جنيهًا.

عيار 21: 4780 جنيهًا.

عيار 18: 4097 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 38240 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا: 3326 دولارًا.

مصنعية الذهب تختلف من تاجر لآخر

تختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة المصرية، وتتراوح عادة بين 30 إلى 65 جنيهًا لكل جرام، ويضاف إلى سعر الذهب عيار 21 ما بين 100 إلى 150 جنيهًا وفقًا لنوع العيار والتاجر والمحافظة.

