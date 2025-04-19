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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثاني على مستوى الجمهورية.. 260 ألف جنيه جائزة لـ طب الطوارئ بالأزهر

تكريم الفريق من عميد طب الأزهر
تكريم الفريق من عميد طب الأزهر
محمد شحتة

حصل الفريق الطبي لقسم طب الطوارئ والحالات الحرجة في كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في دوري أقسام طب الطوارئ والحالات الحرجة الذي نظمته جامعة السويس، وفوزه بجائزة مالية قدرها 260 ألف جنيه. 

ووجه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، الشكر والتقدير إلى فريق جامعة الأزهر المشارك في هذا الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى أبو العينين، رئيس القسم، الذي لا يدخر جهدًا في تدريب وتأهيل الطواقم الطبية من شباب الأطباء والتمريض على كل ما هو جديد وحديث في مجالات طب الطوارئ والحالات الحرجة.

وأوضح أبو الغيط أن هذا الأداء المشرف لفريق قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة يعزز مكانة جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويؤكد عراقتها في جميع المجالات العلمية، ويسهم بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة على مستوى العالم. 

وأضاف أبو الغيط أن هذا التمييز الذي تحقق يعد رصيدًا يضاف إلى تميز شباب الأطباء في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد فوز أطباء قسم الأمراض الصدرية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك فوز أطباء قسم المسالك، مما يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو الريادة العالمية.


طب الطوارئ جامعة الأزهر بكلية طب بنين الحالات الحرجة أقسام طب الطوارئ جامعة السويس الدكتور حسين أبو الغيط

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