أبرزهم ميمي جمال وادوارد .. نجوم الفن يؤدون واجب العزاء فى الراحل سليمان عيد

حرص كل من النجوم ميمي جمال ، إدوارد، ايهاب فهمي ، عمرو عبد الجليل ، ليلي علوي على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل سليمان عيد.

وأقيم عزاء سليمان عيد اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتلقي العزاء نجله ونجل شقيقته الفنان حمدي الميرغني.

وفاة سليمان عيد

يذكر أنه كان قد أعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده أمس إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.

شكلت مشاركته في أعمال مثل “طيور الظلام” و“النوم في العسل” و“همام في أمستردام” بداية صعوده الفني، حيث لفت الأنظار بخفة ظله وأسلوبه البسيط الممتع. ، كان نجم في كل مشهد يظهر فيه، حتى لو لم ينطق بكلمة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد مسلسل سيد الناس ، مسلسل عقبال عندكوا ، مسسل الكوتش ، فيلم نجوم الساحل ، فيلم سيكو سيكو ، فيلم فار بسبع ترواح