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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تعلن موعد انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للطب البيطري

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تعقد جامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل بمدينة شرم الشيخ.

يعقد هذا  المؤتمر  العلمي الدولي تحت عنوان: «الطب البيطري بين الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030» ، ليكون منصة علمية رائدة تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، من أجل النهوض بقطاع الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ينعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف عام للمؤتمر الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، ويضم الدكتور سمير الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رزق الغنام، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا «مقررين للمؤتمر».

استعدادات كلية الطب البيطري 

 وتستعد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لعقد المؤتمر العلمي الدولي الثامن باستضافة ومشاركة نخبة من علماء مصر من المهتمين بمجال الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر العلمي السابع، والذي عُقد في مدينة الغردقة العام الماضي، ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ في دعم وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الشراكة بين العلماء والباحثين والمهتمين بمجال الطب البيطري داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في التشخيص والعلاج والوقاية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتحسين نظم الصحة الحيوانية وتبادل الخبرات.

وتابع، كذلك تعظيم دور الطب البيطري في حماية الصحة العامة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتحسين الجودة مع ضمان معايير الاستدامة، وتطوير وتنمية مهارات الأطباء البيطريين والفنيين لتحسين الخدمات البيطرية.

 وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع المؤسسات العلمية داخل جمهورية مصر العربية في المجال البيطري وسلامة الغذاء، وأيضًا اقتراح خطة مستدامة لتنمية قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في ضوء تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

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