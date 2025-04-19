شريف دسوقي في عرض مسرحية للحكي على الرايق في الأوبرا

بدأ منذ قليل العرض المسرحي على الرايق للفنان شريف دسوقي في دار الأوبرا المصرية مسرح الهناجر.

ورصدت عدسة صدي البلد صور للفنان شريف دسوقي بعد بدء العرض المسرحي علي الرايق بملتقى القاهرة الدولي الحكي دورة حسن الجريتلي.



يذكر أن شارك الفنان شريف دسوقي في رمضان 2025 في مسلسل قهوة المحطة ، مسلسل نص الشعب اسمه محمد ، مسلسل اشغال شقة.



يذكر أن كشف الفنان شريف دسوقي ، كواليس دخوله الوسط الفني موضحا أن والده كان رافضا دخوله الوسط الفني لأنه مجال صعب، و حاول أن يجد لنفسه مكانا في مهن أخري وعمل في الكثير من الأعمال لكي يكون قادرا على الإنفاق على نفسه.

قال شريف دسوقي في "تصريحات خاصة لصدى البلد": أشعر بأنني مميز لأن الله سبحانه وتعالى كرمني عندما كان منزلي يكون بالقرب من خشبة المسرح في مسرح إسماعيل ياسين في الإسكندرية حيث كان يعمل هناك والدي فشربت الفن وأحببته منذ أن كان عمري 6 سنوات، وتربى بداخلي حب الفن.

واستطرد شريف دسوقي أنه كان يعمل في المسرح في التمثيل دون علم والده، وعندما علم عنَّفه بشدة، وقال له: إنه لا يحب أن يكون ابنه داخل الوسط الفني لأنه وسط صعب وشاق.



وأشار شريف دسوقي إلى أنه عمل في الكثير من المهن منذ كان في رابعة ابتدائي قبل دخوله الوسط الفني لكي يكون قادرًا على أن يوفر مالًا لكي ينفق على نفسه دون أن يكون عبئًا على أهله.