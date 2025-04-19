فستان محتشم .. هبة مجدي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت هبة مجدي، مرتديه فستان طويل ومحتشم باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم ناعم من مجموعة مختلفة من الإكسسوارات التي تبرز أناقته.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هبة مجدي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة هبة مجدي