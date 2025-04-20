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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نادي جامعة حلوان يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة خطط التطوير

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان اجتماعه الدوري رقم (12)، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور  نواب الرئيس، الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للنادي الدكتور أحمد فاروق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي.

أكد الدكتور السيد قنديل، خلال كلمته في الاجتماع، أن نادي جامعة حلوان يسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وأوضح أن إدارة النادي تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، سواء من خلال تطوير المنشآت أو تعزيز المشاركة في المسابقات الرياضية، مشددًا على أهمية استدامة التطوير لتحقيق أقصى استفادة لمنتسبي النادي.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، إلى أن الاجتماع تناول التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق، إلى جانب مناقشة الخطة التسويقية للنادي، ودراسة الوضع المالي الحالي والمستقبلي لضمان تحقيق الاستدامة المالية. كما تم استعراض تقارير الأداء الخاصة بالفرق الرياضية المشاركة في البطولات، مع التأكيد على دعمها لتحقيق مزيد من النجاحات.

كما شهد الاجتماع الإحاطة بتوصيات مديرية الشباب والرياضة، والتي شملت مراجعة محاضر مجلس الإدارة السابقة، إضافة إلى مناقشة البدء في تنفيذ الممر الاجتماعي وتكليف المركز الاستشاري بمتابعة الأعمال. كما تمت مناقشة احتياجات النادي من المعدات الرياضية، إلى جانب خطة تطوير الملعب الرئيسي وإجراء صيانة شاملة لمنشآت النادي.

في سياق متصل، ناقش مجلس الإدارة النشاط الرياضي للنادي، حيث تمت الموافقة على تسجيل فرق الملاكمة، الكاراتيه، والتنس في الاتحاد المصري، إضافة إلى متابعة نتائج فرق كرة القدم المشاركة في المسابقات الرسمية. كما تم الإعلان عن تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية خلال شهر رمضان، من بينها مسابقة "تحدي الفوازير الرياضية"، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع "العب معانا" بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، لتعزيز التفاعل والمشاركة بين الأعضاء.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود إدارة نادي جامعة حلوان لتعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضائه، بما يضمن توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم تطلعات الجميع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

مجلس إدارة نادي جامعة حلوان جامعة حلوان نادي جامعة حلوان

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