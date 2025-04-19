عمومية النور تجدد الثقة في محمد إبراهيم منصور رئيسا للحزب

جددت الجمعية العمومية العادية 2025 لحزب النور، الثقة في الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب، وذلك خلال اجتماعها اليوم بمقر الحزب بأمانة الأسكندرية.

تجدد الثقة في الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسا لحزب النور

وجاءت قرارات الجمعية العمومية العادية 2025 لحزب النور:

- تجديد الثقة في الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس الحزب.

- اعتماد ميزانية عام 2024م وموازنة عام 2025 م.

- تجديد الثقة في المجلس الرئاسي والهيئة العليا وجميع هيئات الحزب المنتخبة.

الجمعية العمومية للنور

حزب النور يعقد الجمعية العمومية العادية لعام 2025م

عقد حزب النور الجمعية العمومية العادية لعام 2025م ، بمقر الحزب بأمانة الأسكندرية، بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد إبراهيم منصور، ونوابه ومساعديه، وأعضاء المجلس الرئاسي، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وأمناء المحافظات وهيئات مكاتبهم.

وطبقًا للائحة الداخلية للحزب، فتتكون الجمعية العمومية من:

- خمسة مندوبين من مؤتمر الحزب من كل محافظة ؛ منهم أمين المحافظة ووكيلا المحافظة الأول والثاني .

- الأعضاء الدائمين باللجان المتخصصة الدائمة ( لجنة التخطيط والمتابعة ، ولجنة شئون العضوية ، واللجنة الثقافية )، على أن يقوم رؤساء هذه اللجان مجتمعين باختيار الأعضاء الممثلين في الجمعية العمومية من باقي اللجان المتخصصة على مستوى الحزب .

- أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين .

- أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب للدورة السابقة على انعقاد الجمعية العمومية .

- خمسين من الأعضاء المؤسسين يتم انتخابهم من قِبل المؤتمر العام لكل محافظة ، بحسب نسبة كل محافظة من عدد المؤسسين الكلي ، وطبقا للمادة (34) .

- الأمين العام للحزب .

- أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب .

- لرئيس الحزب بعد انتخابه تعيين عدد 10 أعضاء عاملين بالحزب ( على الأكثر ) في الجمعية العمومية.

تختص الجمعية العمومية بما يلى :-

- انتخاب أعضاء الهيئة العليا.

- مناقشة البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليه الهيئة العليا من موضوعات .

- مناقشة ما تعرضه عليه لجنة التخطيط من موضوعات واقتراحات - مناقشة ما يعرضه مجلس الحوكمة من موضوعات واقتراحات.

- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا النظام.

- إعتماد الميزانية السنوية و إبراء ذمة المجلس الرئاسي عن الفترة السابقة للانعقاد.