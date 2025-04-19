توفيق السيد: حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قراراتهم جيدة

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام صن داونز بحجة وجود لمسة يد، قرار صحيح من جانب طاقم الحكام، مشيرًا إلى أن الغاء الهدف الأول للسلوفيني جراديشار كان أيضا قرار جيد بسبب وجود أشرف داري في موضع تسلل من البداية.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، أدار المباراة بشكل جيد للغاية، وكذلك لعبة بن شرقي كان قرارًا صحيحًا وكان في حالة تسلل، والمساعد كان قراراته جيدة".

وأضاف: "قرار الغاء هدف بيراميدز الأول في شباك أورلاندو بايرايتس كان قرارًا صحيحًا، لأن فيستون مايلي كان في حالة تسلل، وإعادة الكرة للخلف لم تكن متعمدة".

وتابع: "الغاء هدف صديق إيجولا، وفقًا لفهم القانون، أي لمسة يد على المهاجم داخل منطقة الجزاء يتم احتسابها مباشرة، ولا يجوز أن يتم احتساب هدف باليد سواء كان اليدين في محيط الجسم أم لا، والحكم باسفيك أدار المباراة بشكل جيد".

وأتم: "الحكم الرابع يكون معه جميع البطاقات الملونة تحسبا لإمكانية المشاركة في إدارة اللقاء خلال أي وقت، والحكم الرابع لم يشهر أي بطاقات للاعبي بيراميدز كما تردد".